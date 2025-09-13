×
HABERLERGündem Haberleri

5. Lider Eşleri Zirvesi’ne video mesaj: 55 ülkeye eğitim götürüyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Gazze#Volodimir Zelenskiy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ‘Dünyayı Şekillendiren Eğitim’ temasıyla düzenlenen 5. Lider Eşleri Zirvesi’ne video mesajlarla katıldı.

Emine Erdoğan, savaş, zulüm, açlık, artan yetim ve mülteci sayılarıyla sarsılan, doğal kaynakların tükendiği ve iyi haberler almaya hasret kalınan dünyada insanlığı yeniden ayağa kaldıracak yegane gücün eğitim olduğunu belirtti. Lider eşleri, zirvenin açılışı için gönderdikleri video mesajlarda, hayatlarında kalıcı iz bırakan kişi ya da tecrübeleri anlattı. Emine Erdoğan da zirvenin açılışına gönderdiği video mesajında yolunun Şule Yüksel Şenler’le kesişmesini örnek gösterdi.

UKRAYNA, GAZZE

Emine Erdoğan, zirvenin kapanış programı mesajında da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska’ya teşekkür ederken “Şu bir gerçek ki, Ukrayna’nın, Gazze’nin, Suriye’nin, Afrika’nın ve dünyanın tüm çocuklarına umutla bakabildikleri aydınlık bir gelecek borçluyuz. Türkiye olarak, küresel markamız haline gelen Türkiye Maarif Vakfımızla dünya genelinde 55 ülkeye adil, kucaklayıcı ve barışçıl bir eğitim götürüyoruz. Çünkü, meyveleri nesiller boyunca toplanacak bir dönüşümü ancak böyle başlatabiliriz” dedi. m AA

 

