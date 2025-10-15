×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

5 küçük zorba

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Meram#Zorba
5 küçük zorba
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 07:00

13 ile 14 yaş arasındaki 5 kız öğrenci, Z.D.K. ile okulda tartışma yaşadı. Daha sonra bu 5 arkadaş, mahalle bakkalının çırağını bıçakla köşeye sıkıştırarak okul çıkışı evine giden Z.D.K.’nin adresini öğrendi. Z.D.K.’nin kapısına bıçakla dayanan 5 zorba, içeri giremeyince hakaretlerde bulunup binadan ayrıldı.

Haberin Devamı

Konya’nın Meram ilçesinde 2 Ekim’de Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu’nda eğitim gören 12 yaşındaki Z.D.K., okul çıkışında bir arkadaşıyla eve geldi. Bu sırada okulda makyajlarını eleştirdiği için tartıştıkları 13 ile 14 yaş arasındaki 5 kız öğrenci, kapıya gelerek Z.D.K.’den dışarı çıkmasını istedi. Birinin elinde bıçak olduğunu fark eden Z.D.K., kapıyı açmadı. 5 kız, küfredip hareketlerde bulunduktan sonra apartmandan ayrıldı. Öte yandan, kız öğrencilerin ellerinde bıçakla Z.D.K.’nin evinin adresini öğrenmek için bir bakkalın çırağını köşeye sıkıştırdığı anlar da yine güvenlik kameralarına yansıdı.

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Mesut Kızılok, “5 kişilik bir kız grubu, kızım evdeyken geliyorlar. Evde herhangi bir aile bireyi yoktu. Birinin elinde de bıçak olduğunu görüyoruz. Kamera kayıtlarına da yansıyor. Eve geldiklerinde pencereye tırmanmak istiyorlar, eve giriş noktası arıyorlar. Benim bunlardan anladığım eve girselerdi, Allah korusun istenmeyen sonuçlar olabilirdi. Bu istenmeyen bir durum.

Haberin Devamı

‘O ÇOCUKLAR İÇİN DE ÜZÜLÜYORUM’

O çocuklar adına da çok üzülüyorum. O çocuklar da bizim geleceğimiz ve yaşları çok küçük. Maalesef nereden böyle bir özentiye kapılıyorlar bilmiyorum ama kızım kapıyı açmış olsaydı bunun sonuçları vahim olabilirdi. Polise şikâyetçi olduk. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Ben çocuğumun hayati tehlikesi olduğu için okula gönderemiyorum. Hayati riski olduğu için eğitiminin yarıda kalacağını bildiğim için gönderemiyorum. Çünkü kimseye güvenemiyorum” diye konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Meram#Zorba

BAKMADAN GEÇME!