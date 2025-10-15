5 küçük zorba

Haberin Devamı

Konya’nın Meram ilçesinde 2 Ekim’de Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu’nda eğitim gören 12 yaşındaki Z.D.K., okul çıkışında bir arkadaşıyla eve geldi. Bu sırada okulda makyajlarını eleştirdiği için tartıştıkları 13 ile 14 yaş arasındaki 5 kız öğrenci, kapıya gelerek Z.D.K.’den dışarı çıkmasını istedi. Birinin elinde bıçak olduğunu fark eden Z.D.K., kapıyı açmadı. 5 kız, küfredip hareketlerde bulunduktan sonra apartmandan ayrıldı. Öte yandan, kız öğrencilerin ellerinde bıçakla Z.D.K.’nin evinin adresini öğrenmek için bir bakkalın çırağını köşeye sıkıştırdığı anlar da yine güvenlik kameralarına yansıdı.

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Mesut Kızılok, “5 kişilik bir kız grubu, kızım evdeyken geliyorlar. Evde herhangi bir aile bireyi yoktu. Birinin elinde de bıçak olduğunu görüyoruz. Kamera kayıtlarına da yansıyor. Eve geldiklerinde pencereye tırmanmak istiyorlar, eve giriş noktası arıyorlar. Benim bunlardan anladığım eve girselerdi, Allah korusun istenmeyen sonuçlar olabilirdi. Bu istenmeyen bir durum.

‘O ÇOCUKLAR İÇİN DE ÜZÜLÜYORUM’

O çocuklar adına da çok üzülüyorum. O çocuklar da bizim geleceğimiz ve yaşları çok küçük. Maalesef nereden böyle bir özentiye kapılıyorlar bilmiyorum ama kızım kapıyı açmış olsaydı bunun sonuçları vahim olabilirdi. Polise şikâyetçi olduk. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Ben çocuğumun hayati tehlikesi olduğu için okula gönderemiyorum. Hayati riski olduğu için eğitiminin yarıda kalacağını bildiğim için gönderemiyorum. Çünkü kimseye güvenemiyorum” diye konuştu.