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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

5 kıtadan 126 ülkeden 75 bin tahliye

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5 kıtadan 126 ülkeden 75 bin tahliye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle tarihin en geniş kapsamlı operasyonlarından birini yürüttüklerini belirtti.

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle tarihin en geniş kapsamlı operasyonlarından birini yürüttüklerini belirterek, “Bugüne kadar beş kıtadan, 126 ülkeden 75 binden fazla vatandaşımızın ülkemize dönüşü sağlandı” dedi. ABD’den ise toplam 2 bin 448 Türk vatandaşının ülkeye dönmesinin sağlandığı kaydedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Bakan Çavuşoğlu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Emre önergesinde, “ABD’den tahliye için başvuran Türk vatandaşlarının sayısı nedir? Türk vatandaşlarının tahliyeleri için yürütülen çalışmalar ülkeler itibarıyla nedir?” sorularını yöneltti. Bakan Çavuşoğlu, önergeye verdiği yanıtta şunları aktardı:

EN KAPSAMLI OPERASYON

“COVID-19 salgınına bağlı gelişmeler nedeniyle yurtdışında mahsur kalan geçici statüdeki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmeleri hususunda, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın işbirliğiyle tarihin en geniş kapsamlı operasyonlarından biri yürütülmekte olup, bugüne kadar beş kıtadan (Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya), 126 ülkeden 75 binden fazla vatandaşımızın ülkemize dönüşü sağlanmıştır. Buna ABD’de de dahil olup, 31 Mart 2020’de Washington’dan 207; 23 Nisan 2020’de Los Angeles’tan 282; 24 Nisan 2020’de Washington’dan 353, New York’tan 354; 15 Mayıs 2020’de New York’tan 354, Chicago’dan 297; 16 Mayıs 2020’de Houston’dan 296; 17 Mayıs 2020’de Miami’den 305 vatandaşımız ülkemize getirilmiştir.”

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