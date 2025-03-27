5 kişinin ölümüne neden oldu... Katliama makas atan sürücüye 18 yıl

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İZMİR Menderes’te 30 Haziran 2023’te 19.30 sıralarında, Gaziemir’den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak’ın (21) kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer’in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail Akdar’ın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücü Özcan Özer, aracındaki Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) yaşamını yitirdi. 20 kişi de yaralandı.

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KAZADA TEK KUSURLU VARDI

Kazada otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında tüm kusurun Yusuf İslam Koçak’ta olduğu kaydedildi. Alkolsüz olduğu belirtilen tutuklu Koçak hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan toplam 22.5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Geçen eylül ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Koçak’ı ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın ‘bilinçli taksirle’ olması nedeniyle bu cezasında yarı oranda artırım yapılarak verilen hapis cezası 18 yıla çıkartıldı. Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. Daire, yerel mahkemenin kararının usul ve esasa uygun olduğunu, delillerin tam olduğunu, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığına karar vererek cezasını onadı.