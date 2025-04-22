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5 kişinin öldüğü olayda tutuklananların sayısı 14'e yükseldi

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#Sakarya#Serdivan#Adli Kontrolle Serbest
5 kişinin öldüğü olayda tutuklananların sayısı 14e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 23:40

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi daha tutuklandı ve tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

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Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan'da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu kavgada Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

17 gün önce yaşanan kanlı geceye ilişkin polis ekiplerince T.Y., A.Y. ve B.Y. ile hastanede tedavisi tamamlanan S.Y. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden T.Y., B.Y. ve S.Y. tutuklanırken A.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Böylece tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

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#Sakarya#Serdivan#Adli Kontrolle Serbest

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