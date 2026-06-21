×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

5 kişinin öldüğü kazada kimlikler belli oldu: Sürücü gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Isparta#Gelendost
5 kişinin öldüğü kazada kimlikler belli oldu: Sürücü gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 11:53

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin Öznur Altuntaş (37), Keziban Baysal (60), Gülperi Ertürk (77) ve Meryem Dinç (60) olduğu belirlendi. Yaşamını yitiren diğer kişinin kimlik tespitine çalışılırken, 25 yaralıdan 2'si taburcu edildi. Midibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Isparta-Konya kara yolunun Gelendost'a bağlı Bağıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Barla'ya geziye gelenlerin bulunduğu Halit E.C.'nin (25) kullandığı 42 BFT 431 plakalı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede Öznur Altuntaş, Keziban Baysal, Gülperi Ertürk ve henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin öldüğü belirlendi. Meryem Dinç ise kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gülperi Ertürk ve Keziban Baysal'ın cenazeleri, Konya'da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

5 kişinin öldüğü kazada kimlikler belli oldu: Sürücü gözaltında

Haberin Devamı

HASTANELERDE TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kazada yaralanan Nuriye Gündoğdu (72), Şerifana Bodur (69), Saniye Arıtürk (26), Fatma Arıtürk (56), Sümeyra Tan (34), Hatice Arıtürk (21), Begüm Altın (20), Vahide Dölekçam (58), Miyase Koç (56) Yalvaç Devlet Hastanesi'nde; Adviye Nayir (60) ve Hatice Kürkçü (57) Eğirdir Devlet Hastanesi'nde; Elmas Altuntaş (59), Nurten Çini (69), Birsen Sümer (63), Sıdıka Çakar (63), Elif Sude Ünveren (15), Ayşe Çakar (55), Makbule Ertürk (53) Isparta Şehir Hastanesi'nde; Zeynep Ünver (39), Emine Ertürk (16), Saliha Kelek (55), Müslüme Esra Hazar (38), Güzgün Gümüşel (63), Müzeyyen Ceran (64), Ayşe Kepenek (61) ise SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eğirdir'deki yaralılar Adviye Nayir ve Hatice Kürkçü taburcu edildi, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

5 kişinin öldüğü kazada kimlikler belli oldu: Sürücü gözaltında

Öte yandan, kazayı hafif şekilde atlatan midibüs şoförü Halit E.C. ise gözaltına alındı. Halit E.C.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. 

5 kişinin öldüğü kazada kimlikler belli oldu: Sürücü gözaltında

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Isparta#Gelendost

BAKMADAN GEÇME!