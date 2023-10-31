5 kişini öldüğü kazada tutuklanan sürücü kendisini böyle savundu

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Kaza, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Ula'nın Gökova mevkisinde meydana geldi. Fethiye'den Muğla yönüne giden Altan Özkan'ın (26) kullandığı 61 TS 631 plakalı VIP minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Bekmezci'nin (70) kullandığı 48 AS 930 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Bekmezci, yanındaki Gönül Akdeniz (58), torunu Alp Akdeniz (3), Hatice Geriz (49) ve Hacer Demirci (54) hayatını kaybetti. Sürücü Özkan ile arka koltuktaki eşi Saadet Özkan, yaralandı. Tedavisinin ardından Özkan 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı, eşi de taburcu edildi.

'OTOMOBİL, BİRDEN SOLA DOĞRU MANEVRA YAPTI'

Sürücü Özkan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Özkan, ifadesinde, "Muğla yönüne seyir halindeyken ters istikametimden gelen 48 AS 930 plakalı otomobil, aniden sağ tarafımdaki tali yola girmek amacıyla birden sola doğru manevra yaptı. O esnada 100 kilometre hızla sol şeritten gitmekteydim. Aracı görür görmez kazayı engellemek amacıyla önce yolun sağ şeridine doğru manevra yaptım.

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Araç biraz daha ilerleyince bu kez çarpmamak için yolun sol şeridine doğru yöneldim. Otomobil yolun ortasında durunca kurtaramayarak, sağ arka tarafından çarptım.

Kaza sırasında eşim Saadet Özkan, minibüsün arka koltuğunda uzanmaktaydı. Savrularak ön taraftaki şoför koltuğu ile yolcu koltuğu arasına sıkıştı.

Kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir yerdeki jandarma ve trafik ekipleri, gelip duruma müdahale etti. Kaza esnasında emniyet kemerim takılı olduğu için yaralanmadım. Kusurumun bulunduğunu düşünmüyorum. Olaydan dolayı üzgünüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi.(DHA)