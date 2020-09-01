5 kişi saldırdı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan, kaburgalarında çatlak olduğu saptanan Atay sabah taburcu edildi.

Atay, polis ifadesinde “Arkadaşımla birlikte Moda’ya doğru yürürken, Dalga Sokak’a dönmemizin ardından ayak sesleri duydum. Daha sonra arkamdan gelen bir kişi boynuma atılıp beni darp etmeye başladı. Bu şahsı savurduktan sonra 3- 4 kişi arkamdan yumruklamaya başladı. Beni yere düşürüp vurmaya başladılar. Bu esnada arkadaşımın polisi araması üzerine koşarak kaçmaya başladılar. Bu şahıslar vururken küfür ederek ‘Vatan haini’ diye bağırdı” dedi. Atay ifadesinde, Twitter’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterildiğini savundu. Atay’ın avukatı Onur Güneş ise sokaktaki kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti.