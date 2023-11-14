5 kişi ölmüştü... 89 metre fren izi çıktı

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Kazada yayalardan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan’ın diğer kızı Emine Atalay (32), çocukları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan ve sürücünün yanında bulunan Ceylin Naz Övüş (6) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere götürülürken sürücü Sefa Selvi de gözaltına alındı. Ölen 5 kişinin cenazesi önceki gün Kadınhanı ilçesinde toprağa verildi. Yaralı 5 kişinin tedavisi ise sürüyor. Gözaltına alınan Sefa Selvi’nin yapılan kan testinde alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Olay yerinde yapılan incelemede 89 metre fren izine rastlanılması nedeniyle aracın 117 kilometre hızla gittiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amatör kümede bir futbol takımında oynayan Selvi, çıkarıldığı mahkemece ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan tutuklandı.