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5 kişi ölmüştü 17 kişi yaralanmıştı! Pişkin savunma

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#Servis Midibüsü#Şoför#Uyuşturucu
5 kişi ölmüştü 17 kişi yaralanmıştı Pişkin savunma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 07:00

Dereye uçan öğrenci servisinin şoförü Mehmet Özdemir, kanında uyuşturucu çıkmasıyla ilgili olarak, “Uyuşturucu değil, uyarıcı” dedi.

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Kocaeli Gebze’de 9 Kasım 2021’de, Mehmet Özdemir yönetimindeki öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş’e çarptıktan sonra kontrolden çıkıp köprüden dereye uçmuştu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti, 17 kişi ise yaralanmıştı. Tutuklanan Mehmet Özdemir’in kan ve idrar örneklerinde metamfetamin ve amfetamin gibi maddeler ile narkotik benzeri bir ağrı kesiciye rastlanmıştı.

Kazayla ilgili görülen davanın dün yapılan 3’üncü duruşmasında söz verilen Mehmet Özdemir, “Her ne kadar kanımda uyuşturucu madde çıkmış ise de bu madde metamfetamin gibi bir uyuşturucu madde değildir. Uyarıcıdır. Bunu kullandığınızda sizi uyutmuyor ve yemek yedirmiyor. Kazanın oluşumunda uyuşturucu etkisi bulunmamaktadır. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Mart’a erteledi. 

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#Servis Midibüsü#Şoför#Uyuşturucu

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