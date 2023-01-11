5 kişi ölmüştü 17 kişi yaralanmıştı! Pişkin savunma

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Kocaeli Gebze’de 9 Kasım 2021’de, Mehmet Özdemir yönetimindeki öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş’e çarptıktan sonra kontrolden çıkıp köprüden dereye uçmuştu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti, 17 kişi ise yaralanmıştı. Tutuklanan Mehmet Özdemir’in kan ve idrar örneklerinde metamfetamin ve amfetamin gibi maddeler ile narkotik benzeri bir ağrı kesiciye rastlanmıştı.

Kazayla ilgili görülen davanın dün yapılan 3’üncü duruşmasında söz verilen Mehmet Özdemir, “Her ne kadar kanımda uyuşturucu madde çıkmış ise de bu madde metamfetamin gibi bir uyuşturucu madde değildir. Uyarıcıdır. Bunu kullandığınızda sizi uyutmuyor ve yemek yedirmiyor. Kazanın oluşumunda uyuşturucu etkisi bulunmamaktadır. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Mart’a erteledi.