5 kişi enkazdan onun sayesinde kurtulmuştu! Kahraman Mona anne oldu

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İSKENDERUN’da ailesiyle yaşayan Engin Çekirge’nin, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde tüm aile üyeleri sağ salim kurtuldu ancak evi ağır hasar gördü. Engin Çekirge mahalleliyle birlikte enkazlardan yaralıları kurtarmaya çalışırken bir köpeği de kurtardı. Köpek daha sonra enkazda yer göstererek 5 kişinin kurtulmasını sağladı. Engin Çekirge köpeğe Mona ismini verdi ve sahiplendi.



MONA’YA DA EV YAPTI



Mona hamileydi. Engin Çekirge ailesini barındıracak bir çadır kurarken Mona için de kulübe inşa etti. Mona da yanlarından hiç ayrılmadı. Neredeyse tüm İskenderun’da ünü duyulan Mona önceki gün 11 yavru dünyaya getirdi. Engin Çekirge, “Mona’yı enkazdan çıkardıktan sonra arama kurtarma çalışmalarında bize çok yardımı oldu. Hamileydi üstelik. O bizim kahraman Mona’mız. Yavrularına gözüm gibi bakacağım” dedi.



‘BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN’



Maddi bir şey istemediklerini belirten Çekirge şunları söyledi: “Gelin içimizi boşaltalım size. Bizi yalnız bırakmayın. Enkaz temizlenirse, deprem beynimizden silinir. Hatay’ın psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Kardeşlerim depremden sonra Ankara’ya gittiler ama bir süre sonra orada duramayıp geri geldiler. Çadırda da olsa burada yaşamak istiyoruz. Allah milletimizden, polis ve askerimizden razı olsun. Aslan gibi evlatlarımız var. İnsanımızla muhatap olmasını, yaralarımızı sarmasını biliyorlar.”