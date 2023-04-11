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5 kişi enkazdan onun sayesinde kurtulmuştu! Kahraman Mona anne oldu

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#İskenderun#Deprem#Köpek
5 kişi enkazdan onun sayesinde kurtulmuştu Kahraman Mona anne oldu
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

İskenderun’da, kendisi de enkaz altından çıktıktan sonra 5 kişinin yerini göstererek kurtarılmalarını sağlayan kahraman köpek Mona’nın 11 yavrusu oldu. Mona’yı enkazdan kurtaran Engin Çekirge, “O bizim kahraman Mona’mız. Yavrularına gözüm gibi bakacağım” dedi.

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İSKENDERUN’da ailesiyle yaşayan Engin Çekirge’nin, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde tüm aile üyeleri sağ salim kurtuldu ancak evi ağır hasar gördü. Engin Çekirge mahalleliyle birlikte enkazlardan yaralıları kurtarmaya çalışırken bir köpeği de kurtardı. Köpek daha sonra enkazda yer göstererek 5 kişinin kurtulmasını sağladı. Engin Çekirge köpeğe Mona ismini verdi ve sahiplendi.

MONA’YA DA EV YAPTI

Mona hamileydi. Engin Çekirge ailesini barındıracak bir çadır kurarken Mona için de kulübe inşa etti. Mona da yanlarından hiç ayrılmadı. Neredeyse tüm İskenderun’da ünü duyulan Mona önceki gün 11 yavru dünyaya getirdi. Engin Çekirge, “Mona’yı enkazdan çıkardıktan sonra arama kurtarma çalışmalarında bize çok yardımı oldu. Hamileydi üstelik. O bizim kahraman Mona’mız. Yavrularına gözüm gibi bakacağım” dedi.

‘BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN’

Maddi bir şey istemediklerini belirten Çekirge şunları söyledi: “Gelin içimizi boşaltalım size. Bizi yalnız bırakmayın. Enkaz temizlenirse, deprem beynimizden silinir. Hatay’ın psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Kardeşlerim depremden sonra Ankara’ya gittiler ama bir süre sonra orada duramayıp geri geldiler. Çadırda da olsa burada yaşamak istiyoruz. Allah milletimizden, polis ve askerimizden razı olsun. Aslan gibi evlatlarımız var. İnsanımızla muhatap olmasını, yaralarımızı sarmasını biliyorlar.”

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#İskenderun#Deprem#Köpek

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