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5 kilometrelik takip... Alkollü sürücü böyle yakalandı

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#Polis#Sürücü#Alkol
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 08:47

Adana'da uygulama yapan polisleri görünce geri dönüp, ters şeritte kaçan sürücü, 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Fırat Ç.'ye trafik yönünden 13 bin 200 lira para cezası kesildi.

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Saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekibi, 01 ALB 859 plakalı otomobilin kendilerini görüp, geri döndüğünü ve ters yönde kaçmaya başladığını fark edince 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan sürücü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na dönüp, Yüreğir ilçesine geçiş yaptı. Daha sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, başarılı olamayınca Ege Bagatur Bulvarı'nda aracını terk edip, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis, 5 kilometre süren takibin sonunda isminin Fırat Ç. olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyetsiz ve 0.63 promil alkollü olduğu belirlendi.

5 kilometrelik takip... Alkollü sürücü böyle yakalandı

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Fırat Ç.'nin yaya olarak kaçarken sulama kanalına silah atmış olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polislerin suda yaptığı aramada silaha rastlanmadı. Otomobili, emniyetin otoparkına çeken polis, sürücü Fırat Ç.'ye ise trafik yönünden 13 bin 200 lira para cezası kesti.

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#Polis#Sürücü#Alkol

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