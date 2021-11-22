5 kaza 6 can

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1. KAMYON ÇARPTI

Anne Feyza Gül ile 5 yaşındaki kızı Melike Gül, önceki gün saat 15.00 sıralarında, İstanbul Bağcılar’daki Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yolun karşısına geçiyordu. Bu sırada Osman Şahin’in kullandığı kamyon anne ve kıza çarptı. Anne kazayı yara almadan atlatırken, kızı Melike Gül hastaneye götürüldü. Melike Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Osman Şahin gözaltına alındı. Şahin, Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

2. 16'LIK SÜRÜCÜ ŞEHİT ETTİ

TRABZON Akçaabat’taki Söğütlü Mahallesi’nde önceki gün 23.00 sıralarında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. (16) yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan’ı (39) çarparak şehit etti. Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T., sorgu için Emniyet’e götürüldü.

3. O DA EHLİYETSİZ

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İstanbul Esenyurt’ta hafriyat kamyonuyla karşı şeride geçerek 4 araca çarpan, 2 kişinin ölümüne 3 yaşındaki bir çocuğun ise ağır yaralanmasına sebep olan Türkmenistanlı Eziz Tashayev’in ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kamyonu bırakarak kaçan Tashayev’in çalıştığı inşaat şirketi hakkında da ehliyetsiz sürücü çalıştırmaktan adli işlem başlatıldı.

4. MOTOR KAZASINDA ÖLDÜ

Türk Hava Yolları’nda (THY) kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine (55), arkadaşlarıyla tatil için Meksika’ya gitti. Önceki gün motor gezisine çıkan Blaine, Baja California’da kaza geçirdi. Kazada ağır yaralanan Blaine, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5. İKİZLER TÜP BEBEKMİŞ

ANTALYA’da önceki gün Muhammed Kaya yönetimindeki kamyonet, serada geri manevra yaptığı sırada ikizler Asaf ve Aras Kaya’ya çarptı. İkizlerden Asaf, kurtarılamadı. Kaya çiftinin çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvurdukları ve ikizlerin dünyaya geldiği öğrenildi.