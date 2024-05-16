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5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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#Bursa#İnşaat#İş Kazası
5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 16:25

Bursa'da çalıştığı inşaatın 5’inci katından, iskeleden düşen Muhammed Gök (36), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin üzerinde, en üst katta çalışan Muhammet Gök, dengesini kaybedip düştü. Olay yerine işçilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammed Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammed Gök'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#İnşaat#İş Kazası

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