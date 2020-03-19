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İHA - Fotoğraf: İHA-DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 08:53,Son Güncelleme:/

5 katlı otel alev alev yandı!

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5 katlı otel alev alev yandı!
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İstanbul Beylikdüzü’nde 5 katlı bir otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevlere dönüşürken, müşteriler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, sabah saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 57. Sokaktaki 5 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirirken, müşterileri uyandırdı.
Çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüşerek otelin dış cephesinin büyük bir bölümünü kapladı. Mahsur kalan müşteriler olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

5 katlı otel alev alev yandı

Tahliye çalışmasıyla birlikte yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında otelin dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

5 katlı otel alev alev yandı

Öte yandan, yangın vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Çıkan yangının kesin sonucu yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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