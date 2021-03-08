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GeriGündem 5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı! Yarım saatte ikna edildi
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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-
Haber Giriş: 08.03.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı! Yarım saatte ikna edildi

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5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı! Yarım saatte ikna edildi

Tokat'ta 5 katlı binanın çatısında üzerindeki kıyafetleri çıkarıp, atlayacağını söyleyen Ü.Ö. (36), polis ekiplerince yarım saatte ikna edilerek, indirildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, kent merkezinde Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen Ü.Ö., 5 katlı binanın çatısında, kıyafetlerini de çıkararak, intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisler tarafından yarım saat süren ikna çabaları sonunda çatıdan indirilen Ü.Ö., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı Yarım saatte ikna edildi

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