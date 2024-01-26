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5 katlÄ± binada yangÄ±n paniÄŸi: Hamile kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

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#YangÄ±n#Edirne#Edirne Haberleri
5 katlÄ± binada yangÄ±n paniÄŸi: Hamile kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 16:10

Edirne'de 5 katlÄ± binada Ã§Ä±kan yangÄ±nda mahsur kalan 1'i hamile 2 kiÅŸi, itfaiye ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±. Dumandan etkilenen hamile kadÄ±n hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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YangÄ±n, saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda MithatpaÅŸa Mahallesi Arif PaÅŸa Caddesi'ndeki 5 katlÄ± apartmanÄ±n 1'inci katÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± daireden Ã§Ä±kan dumanlar, kÄ±sa sÃ¼rede binayÄ± sardÄ±.

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5 katlÄ± binada yangÄ±n paniÄŸi: Hamile kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ä°hbarla olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ekiplerin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±nda, 3'Ã¼ncÃ¼ kattaki hamile kadÄ±n ile teras katÄ±ndaki Selami HalaÃ§, itfaiye aracÄ±nÄ±n merdiveni ile kurtarÄ±ldÄ±. Dumandan etkilenen hamile kadÄ±n, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, alevler kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

5 katlÄ± binada yangÄ±n paniÄŸi: Hamile kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

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'MERDÄ°VENLERÄ° DUMAN SARMIÅžTI'

YangÄ±n ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, kurtarÄ±lan Selami HalaÃ§, "Birinci katta yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ben de bilmiyorum ama kablo kokusu geldi. Merdivenleri duman sarmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°nemedim, itfaiye ekipleri merdivenle indirdi. Ä°Ã§eride Ã§ok fazla duman oldu" dedi.

5 katlÄ± binada yangÄ±n paniÄŸi: Hamile kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

En Ã¼st katta oturan Ahmet AlagÃ¶z ise "Herhalde sobada unutulan bir ÅŸeyden Ã§Ä±ktÄ±. Merdivenler tamamen dumanla sarÄ±lmÄ±ÅŸ durumdaydÄ±. ArkadaÅŸÄ±mÄ±n eÅŸi hamile, onu itfaiye ekipleri merdiven kurarak indirdi" diye konuÅŸtu.

5 katlÄ± binada yangÄ±n paniÄŸi: Hamile kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

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#YangÄ±n#Edirne#Edirne Haberleri

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