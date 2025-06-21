5 katlı binada korkutan yangın: 14 kişi kurtarıldı

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Yangın, saat 04.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2263.Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sararken ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

