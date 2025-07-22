5 ilimize serinleten haber! Gök gürültülü sağanak geliyor... Meteoroloji'den yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan ve Artvin çevrelerine yağış uyarısında bulundu.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son yapılan değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, ilerleyen saatlerde Ardahan ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.