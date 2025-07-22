×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

5 ilimize serinleten haber! Gök gürültülü sağanak geliyor... Meteoroloji'den yağış uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji Uyarısı
5 ilimize serinleten haber Gök gürültülü sağanak geliyor... Meteorolojiden yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 13:33

Türkiye'de Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak fön rüzgarlarını hissediyor. Hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna göre birçok ilimize ise sağanak yağış geliyor.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan ve Artvin çevrelerine yağış uyarısında bulundu.

5 ilimize serinleten haber Gök gürültülü sağanak geliyor... Meteorolojiden yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son yapılan değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, ilerleyen saatlerde Ardahan ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haberin Devamı

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji Uyarısı

BAKMADAN GEÇME!