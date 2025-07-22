5 ilimize serinleten haber! Gök gürültülü sağanak geliyor... Meteoroloji'den yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan ve Artvin çevrelerine yağış uyarısında bulundu.
Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.