5 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 43 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 il merkezli jandarmamız tarafından “yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheliyi yakaladık. 8'i tutuklandı. 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi ve bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"