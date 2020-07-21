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Hürriyet
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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

5 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

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5 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
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SAMSUN merkezli 5 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik İstanbul, Amasya, Çorum ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 41 sikke ve obje, antika olduğu değerlendirilen tabanca, 3 metal el dedektörü, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 9 milimetre çapında 14 tabanca mermisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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