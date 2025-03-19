×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

5 ilde otomobil sayısını aştı... Bir kentte motosiklet sayısı otomobil sayısının 3 katı

Güncelleme Tarihi:

#Motosiklet#Otomobil#Trafik
5 ilde otomobil sayısını aştı... Bir kentte motosiklet sayısı otomobil sayısının 3 katı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 11:15

Türkiye'de şubat ayı itibarıyla motosiklet sayısı 6 milyon 329 bin 732 ile rekor düzeye ulaştı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da otomobil sayısını geçti. Motosiklet sayısı ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il Manisa oldu.

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 16 milyon 405 bin 235, minibüste 526 bin 102, otobüste 214 bin 230, kamyonette 4 milyon 738 bin 370, kamyonda 1 milyon 6 bin 568, motosiklette 6 milyon 329 bin 732, özel amaçlı araçta 103 bin 524, traktörde 2 milyon 272 bin 761 olmak üzere toplam 31 milyon 596 bin 522 olarak belirlendi.

EN FAZLA MOTOSİKLET İSTANBUL'DA, EN AZ ARDAHAN'DA

Veriler motosiklet sayıları açısından incelendiğinde, il bazında en fazla motosiklet 811 bin 333 ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 498 bin 237 ile Antalya, 470 bin 164 ile İzmir takip etti.

En az motosiklet ise Ardahan'da yer aldı. Toplam 951 motosikletin bulunduğu Ardahan'ı bu kategoride 1539 ile Tunceli, 1568 ile Hakkari, 1773 ile Bitlis izledi.

Haberin Devamı

KİLİS'TE MOTOSİKLET SAYISI OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 3 KATI

Motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 13 bin 370 otomobil bulunurken, 38 bin 431 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi.

5 ilde otomobil sayısını aştı... Bir kentte motosiklet sayısı otomobil sayısının 3 katı

Aydın'da 227 bin 947 otomobile karşılık 228 bin 601 motosikletin, Manisa'da 263 bin 306 otomobile karşılık 302 bin 690 motosikletin, Muğla'da 267 bin 341 otomobile karşılık 289 bin 104 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 782 otomobile karşılık 11 bin 643 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

İl

Otomobil sayısı

Motosiklet sayısı

Fark

Manisa

263.306

302.690

39.384

Kilis

13.370

38.431

25.061

Muğla

267.341

289.104

21.763

Iğdır

7.782

11.643

3.861

Aydın

227.947

228.601

654

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Motosiklet#Otomobil#Trafik

BAKMADAN GEÇME!