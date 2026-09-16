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5 ilde 'suç örgütü' operasyonları: 53 gözaltı

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#Operasyon#Jandarma#Para Akışı
5 ilde suç örgütü operasyonları: 53 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 14:02

İçişleri Bakanlığı, 5 ilde 'Suç örgütü kurmak', 'Tefecilik', 'Yağma', 'Belgede sahtecilik' ve 'Kasten öldürme' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL hareketlilik tespit edilen 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 273 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yer, zaman ve mekan gözetmeksizin, organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi gece gündüz demeden kararlılıkla sürdürüyoruz. Suç örgütlerine de onları besleyen karanlık yapılara da göz açtırmayacağız. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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#Operasyon#Jandarma#Para Akışı

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