5 ilde 'suç örgütü' operasyonları: 53 gözaltı

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL hareketlilik tespit edilen 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 273 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yer, zaman ve mekan gözetmeksizin, organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi gece gündüz demeden kararlılıkla sürdürüyoruz. Suç örgütlerine de onları besleyen karanlık yapılara da göz açtırmayacağız. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.