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5 ilde narkotik operasyonu: 53 kişi gözaltına alındı

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#Bursa#Uyuşturucu#Operasyon
5 ilde narkotik operasyonu: 53 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 14:31

BURSA merkezli 5 ilde 1000 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, polis kamerasına yansıdı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 202 şüpheli hakkında, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’ suçundan soruşturma başlattı. Şüphelilerden 72’sinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenince ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Bursa merkezli İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Mersin’de düzenlenen operasyonun startını, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu verdi. Zaimoğlu ekipleri, “Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun” diyerek uğurladı. Operasyona, 150 ekip, 1 helikopter, 10 Özel Harekat timi, 150 Çevik Kuvvet unsuru olmak üzere toplam 1000 personel katıldı. Operasyonda 8 narkotik köpeği kullanıldı. Termal dronla kaydedilen, kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı, Özel Harekat timlerinin pencerelerden evlere girdiği operasyonda, şüphelilerden 53’ü yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi

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5 ilde narkotik operasyonu: 53 kişi gözaltına alındı

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SOBA BORUSU, KOMBİ VE AYAKKABININ İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Hava destekli operasyon saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soba borusuna, kombi ve ayakkabı içine gizlenen uyuşturucu maddeler, narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda bulundu. Operasyonda, 23 kilo 600 gram metamfetamin, 18 kilo 840 gram sentetik kannabinoid, 11 kilo 300 gram esrar, 157 gram bonzai hammaddesi, 15 gram kokain, 28 sentetik hap, 2 hassas terazi, 143 bin 930 TL, 6 ruhsatsız tabanca, 203 fişek, 3 ruhsatsız tüfek, 83 adet kartuş ile 1 adet ateş fitilli el yapımı patlayıcı (EYP) madde ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paraları akladıkları 4,5 milyon TL değerindeki 2 arsa, 3 araç ile 258 bin liraya da el konuldu.

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#Bursa#Uyuşturucu#Operasyon

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