Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

5 ilde 'kripto para dolandırıcılığı' operasyonu: 18 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Kripto Para Dolandırıcılığı#Operasyon
5 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 18 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 10:28

Mersin merkezli 5 ilde, yasa dışı bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edilen kripto para cüzdanı sahibi 18 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği saptanan kripto para cüzdanı sahiplerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yasa dışı bahisten elde edilen toplam 54 milyon 654 bin 443,52 dolar değerinde 73 adet kripto paranın, KKTC üzerinden İngiltere'ye transfer edildiği belirlendi.

Paraların transfer edildiği, kripto para cüzdanı sahibi olarak tespit edilen 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 adrese yapılan baskınlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Kripto Para Dolandırıcılığı#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji