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5 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı

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#Van#Bitlis#Göçmen Kaçakçılığı
5 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 11:01

Van ve Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 74 kişi gözaltına alındı.

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Van ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren kaçak göçmenlerle irtibat kurarak, kente sevkini sağlayan organizatörlere yönelik çalışma yaptı.

5 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı

Organizatörlerin daha önce belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alıp, kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan kentlere getirdikleri tespit edildi. Ekipler, şüphelilere yönelik Van ve Bitlis merkezli İstanbul, Antalya ve Hakkari'de 118 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.

5 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı

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93 ekip ve 313 personelin katılımıyla helikopter destekli, özel harekat polislerinin katıldığı operasyonlarda 56'sı Van'da ve 18'i diğer illerde olmak üzere 74 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

 

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#Van#Bitlis#Göçmen Kaçakçılığı

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