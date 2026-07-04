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5 ilde fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

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#Fuhuş Operasyonu#Tunceli #Tutuklama
5 ilde fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 10:49

Tunceli merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaklaşık bir yıl önce açılan 2 masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekip, masaj salonlarını teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren takipte, işletmeciler ile çalışanların telefon görüşmelerinde fuhuş için şifreli ifadeler kullandıkları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi. Çalışmalarda ayrıca 9 kadının mağdur olduğu belirlendi.

5 ilde fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İŞLETMELERİN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

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Delillerin toplanmasının ardından ekipler, Tunceli merkezli Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla masaj salonları ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda prezervatif ve hamilelik testi ele geçirildi. İşletmelere idari para cezası uygulanırken, mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Fuhuş Operasyonu#Tunceli #Tutuklama

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