5 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik 2 yıl süren projeli çalışmanın ardından dün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya merkezli İzmir, Manisa, Aksaray ve Burdur'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

YENİ ESNAF YAPILANMASI

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yeni oluşum içerisine giren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Antalya'da yeni esnaf yapılanması içerisinde paravan 'Hurma Ticareti' adı altında örgüte finans sağlandığı ortaya çıktı. Polis ayrıca bağış- himmet adı altında para toplandığı, toplanan bu paraların sözde mağdur aile olarak nitelenen tutuklu, hükümlü, kamudan ihraç olmuş örgüt mensuplarının ailelerinin ayni ve nakdi ihtiyaçları için ayrıca henüz deşifre olmamış üniversite eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldığı belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca örgütsel birlikteliği sağlamak ve diri tutmak amacıyla örgüt üyeleri ile belirli aralıklarla toplantılar düzenlendiği ve toplantılara yer temini edildiği ve adli mercilerce işlemleri devam eden örgüt mensuplarını takip etme ve ihtiyacı olanlara avukat sağladığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ve örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal, TL, Euro ve Dolar cinsinden paranın ele geçirildiği öğrenildi.