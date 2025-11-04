×
HABERLERGündem Haberleri

5 ilde eşzamanlı FETÖ operasyonu: Aralarında TÜBİTAK ve Aselsan çalışanları da var!

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ Operasyonu#TÜBİTAK#ASELSAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 08:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2’si TÜBİTAK, 1’i Aselsan, 1’i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1’i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

