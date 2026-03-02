×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 37 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Jandarma Operasyonu#Organize Suç#Dolandırıcılık
5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 37 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 10:28

İçişleri Bakanlığı, 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 394 Milyon TL hesap hareketi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 394 milyon lira hesap hareketi bulunan 65 şüpheliden 37'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Aydın, Kocaeli, Konya, Antalya ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 394 milyon lira hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı.

Çalışmalar kapsamında Aydın'da, şüphelilerin sosyal medya üzerinden ilan vererek ve yüz yüze görüşmeler yaparak tarım ürünü temin ettikleri ancak ödeme yapmadıkları, Kocaeli'de vatandaşlara şiddet ve baskı uygulayarak mal varlıklarını devretmeye zorladıkları, Konya'da sahte internet siteleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçirdikleri ve kendilerini avukat olarak tanıtmak ve para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları, Antalya ve Zonguldak'ta ise internet siteleri üzerinden yatırım vaadiyle organize şekilde dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi.

Haberin Devamı

Çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para ve çeşitli doküman ele geçirilen operasyonlar sonucunda şüphelilerden 37'si tutuklandı, 23'ü hakkında ise adli kontrol şartları uygulandı. Diğer şüpheliler hakkında işlemler devam ediyor.

Gözden KaçmasınBolu Belediyesine operasyonda yeni gelişme: Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi adliyedeBolu Belediyesine operasyonda yeni gelişme: Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi adliyedeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Jandarma Operasyonu#Organize Suç#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!