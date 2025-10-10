×
HABERLERGündem Haberleri

5 il merkezli siber suç operasyonu: 28 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 08:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 28 şüpheliyi yakaladık.16'sı tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 38 Milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheliyi yakaladık! 16'sı tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

15 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, Sosyal medya platformları üzerinden "sahte kiralık ev ve araç satış" ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

#Operasyon#Nitelikli Dolandırıcılık#Kumar Operasyonu

