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5 il için gökgürültülü sağanak uyarısı geldi: İşte Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahmini

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji Tahminleri
5 il için gökgürültülü sağanak uyarısı geldi: İşte Meteorolojinin günlük hava durumu tahmini
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 10:21

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu 30
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 35
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık

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5 il için gökgürültülü sağanak uyarısı geldi: İşte Meteorolojinin günlük hava durumu tahmini

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji Tahminleri

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