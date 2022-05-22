5 Haziran haftası artık çevre haftası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan genelgede, 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlandığına dikkat çekildi. Her yıl farklı bir temada “Tek bir Dünya” sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü’nün bu yılki vurgusuna dikkat çekilen genelgede, bu yıl sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz ve daha yeşil yaşam temalarının öne çıkacağı kaydedildi. Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı olması için artık her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu haftanın Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacağı belirtilen genelgede şöyle denildi:

“Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir.”