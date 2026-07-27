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5 gündür kayıp olarak aranan Şevket'in derede cansız bedeni bulundu

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#Hakkari#Derecik#Şevket İzci
5 gündür kayıp olarak aranan Şevketin derede cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 13:09

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki Şevket İzci'nin derede cansız bedeni bulundu. İzci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp birimine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde yaşayan Şevket İzci 5 gün önce kaybolunca yakınlarının ihbarıyla jandarma, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

5 gündür kayıp olarak aranan Şevketin derede cansız bedeni bulundu

Ortaklar köyü yakınlarındaki derede Şevket İzci'ye ait olduğu değerlendirilen atın ölü bulunması ile birlikte çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarının 5'inci gününde, köyün yakınındaki derede İzci'nin cansız bedenine ulaşıldı.

5 gündür kayıp olarak aranan Şevketin derede cansız bedeni bulundu

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İzci'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp birimine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5 gündür kayıp olarak aranan Şevketin derede cansız bedeni bulundu

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#Hakkari#Derecik#Şevket İzci

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