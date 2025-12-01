×
5 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Berk, ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kayıp Çocuk#Konya#Beyşehir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 17:00

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Berk İvacık’ın ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

Üzümlü Mahallesi’nde oturan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık, 26 Kasım’da eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı.

CEP TELEFONUNDAN SİNYAL ALINDI

Ekipler tarafından mahallenin bulunduğu dağlık ve ormanlık alanlar hem karadan hem de havadan arandı. Aramalarda dron ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı kullanıldı. Berk İvacık’ın cep telefonunda birkaç kez Üzümlü Mahallesi yakınlarından sinyal alındığı belirlendi.

AĞAÇLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 5’inci gününde İvacık’ın, oturduğu mahalleye yakın bir noktada ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Berk İvacık’ın cenazesi, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacak. İvacık’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

#Kayıp Çocuk#Konya#Beyşehir

