5 gündür haber alınamıyor... Neredesin Bedriye

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Bedriye Karaçay’ın babası Çınar Yarar, “Kızıma ulaşamıyoruz. Hayatından endişeliyim. Damadım Volkan Karaçay ile tartışmışlar evde, kızım kaçmış. Damadım peşinden koşmuş, yakalayamamış. Bir taksiye bindiğini söylüyor. Çelişkili ifadeler verip, ‘Göremedim, anımsayamadım’ diyor. Biz bunlardan şikâyetçiyiz” dedi.



Çınar Yarar, kızının kayıp olduğunu polisten gelen telefonla öğrendiğini belirterek, “Perşembe günü Dudullu Asayiş’ten telefon geldi, ‘Kızınız kayıp. Bilginiz yok mu? Siz de mi?’ diye. ‘Kızım bende değil’ dedim. Sonra Gayrettepe Asayiş’ten de aranınca ben kızımın kaybolduğunu o zaman anladım. Kayıp ihbarını damadım Volkan Karaçay’ın ağabeyinin Dudullu’daki polis merkezine verdiğini öğrendim. Burada MOBESE kamerası var, buradan takip edilip hızlı bir şekilde bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.



Baba Yarar, “Damadım bugün (cuma) benim 16.00’ya kadar yanımdaydı. Sonra kayboldu, nereye gitti? Torunlarımdan S.’yi de aldı ve şu anda ona da ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı, nereye müracaat edeceğimizi bilmiyoruz. Damadım arada sırada madde de kullanıyor. Kızımın hayatından şüpheliyim ve bulunmasını istiyorum. Ben bir evlat acısı yaşadım, hasta çocuğum vardı, öldü. İkinciyi kaldıramam” dedi.