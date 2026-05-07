5 gündür aranan emekli öğretmen derede ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 12:22

Bingöl’ün Solhan ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin (45), aramaların 5’inci gününde Haçapur Deresi’nde ölü bulundu.

Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Kutbettin Keskin, 2 Mayıs’ta ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kendi imkanları ile yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına 11 AFAD personeli, 13 AFAD gönüllüsü, jandarma, UMKE ekipleri, güvenlik korucuları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Arama çalışmalarının 5’inci gününde Kutbettin Keskin, köyünden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Haçapur Deresi’nin Dilektepe köyü mevkisinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keskin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

