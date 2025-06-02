5. günde Emirhan’dan acı haber

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Adana Çukurova’da Topalak mevkisinde 28 Mayıs gecesi saat 22.30 sıralarında Emirhan Gürbüz (25), eşi Aysu ve 4 yakınıyla birlikte tekneyle Seyhan Baraj Gölü’ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni, 1 çocuk babası Gürbüz, iddiaya göre, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada suya düşüp kayboldu. Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Rüzgar nedeniyle sürüklenen teknedekiler, kıyıya çıkarıldı. Ekipler, Emirhan Gürbüz için arama çalışması başlatıldı.

23 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdiği arama çalışmalarının 5’inci gününde dün 06.00 sıralarında, Emirhan Gürbüz’ün cansız bedeninin kıyıdan 1.5 kilometre açıkta ve 23 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Dalgıç polisler, Gürbüz’ün cansız bedenini tekneye çıkarıp Su Altı Grup Amirliği’nin yerleşkesine götürdü.