5 günde 200 bin Suriyeli yer değiştirdi... Koyunlarını kuzularını alıp yola çıktılar

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HALEP’in Suriye rejiminden, Tel Rıfat’ın ise PKK/YPG’den alınmasının ardından bölgede büyük göç hareketliliği yaşanıyor. İç çatışmaların ardından evlerini terk etmek zorunda kalıp Halep ile Tel Rıfat arasındaki bölgede kurulan çadırkentlerde barınan binlerce Suriyeli, 8 yıl sonra dönüş yolculuğuna geçti. Muhaliflerin bölgede kontrolü sağlamasıyla evlerine dönmeye başlayan Suriyeliler, büyük göç konvoyları oluşturdu.

KAMYONETLERDE YATAK DÖŞEKLER

Buldukları arabalara, traktörlere, kamyonetlere alabildikleri eşyalarını, hayvanlarını dolduranlar, daha önce terk ettikleri evlerine gitmek için yola düştü. Halep, Tel Rıfat, Afrin başta olmak üzere Suriye’nin birçok kentinin girişinde göç edenler nedeniyle trafik yoğunluğu da oluştu. HTŞ ve SMO silahlı grupları yollarda kontrol noktaları oluştururken, olası bir terör saldırısına karşın da kent girişlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Son 5 günde 200 bin Suriyeli yer değiştirdi. En yoğun dönüşler ise Halep, Tel Rıfat ve Afrin’e oldu.

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Çoluk çocuk buldukları araçlara doluşan Suriyeliler, yıllar sonra evlerine dönmekten mutlu. Bir aile ise kafesteki kuşlarını da geride bırakmak istememiş.

‘3 KEZ GÖÇ ETTİK BU SON OLSUN’

Göç edenlerden biri de 20 yaşındaki Zeynep Ahmet’ti. Eşya yüklü aracın kasasında koyunlarıyla ve kucağında kuzusuyla göç eden genç kadın, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Çocuk yaşta evimizi terk ettik. 8 yıl sonra evimize dönüyoruz. Çok mutluyum. Büyük dramlar yaşadık. İnşallah bu son olur, bir daha göç etmek zorunda kalmayız. Kucağımdaki kuzum da bana uğur getirir.” Yola koyulanlardan Renas Abdurrahman da evine döndüğü için çok heyecanlıydı: “8 yıldır evimizden, yurdumuzdan uzak çadırlarda yaşadık. Zor şartlarda hayatta kaldık, evimize dönemedik. 4 çocuğum, eşim ile bugün evimize dönüyoruz. İki çocuğum küçük, ilk kez evimizi görecek. Onlar çadırda doğdu, şimdi evimize, bize ait olan bir yere dönüyoruz.”

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Zeynep Musto ise “Oğlum, gelinim, 5 torunum ile 8 yıl sonra evimize dönüyoruz. Allah bir daha bize bu acıları yaşatmasın. 3. kez göç etmek zorunda kalıyoruz, bu sefer mutluyuz çünkü evimize dönüyoruz. Savaş bitsin artık, dayanacak gücümüz, gidecek yerimiz yok” diye konuştu.

HALEP’TE KAMU KURUMLARI HİZMETE BAŞLADI

'HTŞ (Heyet Tahrir Şam) ve muhalif grupların kontrolüne geçen Halep’te hastanelerle bazı devlet daireleri tekrar açıldı. Belediye, temizlik ve ulaşım hizmetlerini vermeye başladı. Halep şehir merkezinin güvenliği HTŞ ve muhalif grupların silahlı gücü tarafından ortaklaşa sağlanıyor. Yönetim ağırlıklı olarak HTŞ’de olsa da muhalif gruplar da görev alıyor. Kentte giriş çıkış yollarında oluşturulan kontrol noktalarında yine hem HTŞ hem de muhalif grupların silahlı gücü görev yapıyor.

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HÜRRİYET SURİYE’DE - Haber : Fevzi KIZILKOYUN - Haber: Fevzi KIZILKOYUN

OKULLARDA MÜFREDAT YENİLENİYOR

Cep telefonlarıyla iletişimin sağlanamadığı ve internetin olmadığı Halep’te elektrik ise kentte bulunan istasyondan sağlanıyor. Ancak gün içerisinde sıkça elektrik kesintisi yaşanıyor. Fırat Nehri’nin batı yakasındaki Tişrin Barajı’ndan su ihtiyacı karşılanan Halep’te, yeni dönemde su kısıtlı veriliyor. Kentte okullar ise kapalı. Suriye rejiminin eğitim müfredatını reddeden HTŞ’nin belirleyeceği yeni müfredata göre okullar açılacak. İlk günlerde fırınların kapalı olması nedeniyle ekmek sıkıntısının çekildiği kentte, şu an gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinde bir sıkıntı yaşanmıyor.

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Traktör kasaları, evlerine gidenlerin eşyalarıyla dolu...

MENBİÇ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

'Tel Rıfat’ta kontrolü sağlayan SMO güçleri, PKK/YPG’nin Fırat Nehri’nin batısında barındığı son yer olan Menbiç’i almak için hazırlıklarını tamamladı. Menbiç’e yönelik operasyon için bölgeye takviye güç gönderen SMO’ya karşı ise terör örgütü PKK/YPG harekete geçti. Menbiç’in kuşatılması durumunda güneyinden bağlanan bir koridor açmak isteyen terör örgütü, Fırat Nehri’nin doğusundan takviye getirdi.

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Yollarda HTŞ ve muhalif güçler, güvenliği sağlamaya çalışıyor.

SMO ile PKK/YPG güçleri arasında Menbiç’in güneyindeki Hafsah bölgesinde çatışmalar yaşandı. Silahlı gücünün bir bölümünü Suriye rejimine karşın Hama’ya gönderen SMO’nun, Hama’nın alınmasının ardından Menbiç operasyonunu başlatacağı öğrenildi. Nüfusunun çoğunluğu Araplarda oluşan Menbiç’in olası kontrolünün SMO’ya geçmesiyle PKK/YPG, Fırat Nehri’nin doğusuna püskürtülmüş olacak.

TEL RIFAT’TAN KAÇAN PKK/YPG’LİLER ÇADIRLARI BİLE MAYINLAMIŞLAR

'Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Tel Rıfat’ta kontrolü sağlamasının ardından bu bölgede çadırkentlerde kalan Suriyeliler de evlerine dönmeye başladı. Tel Rıfat ile Halep arasında kalan Ziyaret Köyü’ndeki kampta yaşayan aileler, bölgenin terörden temizlenmesinin ardından çadırkenti boşalttı. Yaklaşık 8 yıldır bu kampta kalan aileleri, PKK/YPG’nin sivil kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı. Çadır kampın etrafına mayınlar ve el yapımı patlayıcılar döşenmiş. Boşaltılan kampta ve bölgede güvenlik önlemleri alan SMO Silahlı Güç Komutanı Selçuk Süleyman, “PKK/YPG, bu çadırlarda yaşayanları 8 yıldır rehin tutmuş. Kendilerine kalkan yapmışlar, gitmelerine izin vermemişler. Kampın etrafına mayın döşenmiş, teröristler de sivillerin arasına karışarak çadırlarda kalmış. Çadırlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdik. Biz gelince kaçmışlar, çadır kampın etrafı hâlâ mayınlarla dolu. İki arkadaşımız o mayınlara basarak öldü. Şimdi ailelerin gitmelerini izin verdik, çadırları boşaltıp evlerine döndüler” dedi.

Terör örgütü PKK/YPG mensupları kaçarken, sivil halkın kaldığı çadırlara çok sayıda patlayıcı tuzaklamış...