5 gün sonra acı haber
Bursa’nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinden bir acı haber daha.
Kayacık Mahallesi’nde, sele kapılan Derya Bilen’in (17) cesedi 5 gün sonra bulundu. Bot ile su üzerinde arama yapan Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri, Derya’nın cesedini 23 kilometre uzaktaki Gürsu’nun Kazıklı Mahallesi’ndeki dere yatağında buldu. Acı haberi alan baba Nezir Bilen, kızının cesedinin bulunduğu bölgeye gitti. Nezir Bilen, arama kurtarma ekipleri ve basın mensuplarına gözyaşları içinde “Hepinizden Allah razı olsun” dedi.
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