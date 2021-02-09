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ECE ÇELİK
Haber Giriş: 09.02.2021 - 06:58 | Son Güncelleme:

5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
5 gün daha yaz hafta sonu kış! 20 derece birden düşecek...
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Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dün bazı illerde 25 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 4-5 gün daha süreceğini fakat soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu söylüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı bekleniyor.

5 GÜN DAHA SÜRECEK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen: Şubat ayında 8-9 derecelerde olması gereken sıcaklıklar bazı illerde 24-25 derecelere kadar çıktı. Peki bu sıcaklıklar nereden kaynaklanıyor? Üzerimizde yüksek basınç sistemi var. Yukarıdan gelmek isteyen alçak basınç sistemini buraya sokmuyor. Bu yüzden güneyden gelen akımlarla sıcaklıklar artıyor. Hafta sonu yüksek basınç sistemi zayıflayacak ve soğuk hava etkili olacak. Ancak bu yüksek sıcaklıkları 5 gün daha yaşayacağız. Bu durum Türkiye’nin iklim değişikliğinden kaynaklı yaşadığı anormallikleri gösteriyor. Şiddetli sellerin, yağışların artması da, şubat ayında 25 derece sıcaklığı görmemiz de küresel iklim değişikliğinden kaynaklanıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ İÇİN TIKLAYIN

HAFTA SONU 20 DERECEYE DÜŞECEK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek: Sıcaklıklar mevsim değerlerinin çok üzerinde. Cumartesi akşam saatlerinde Trakya’dan soğuk hava dalgası geliyor. 20 dereceye yakın bir sıcaklık düşüşü yaşayacağız. Hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı görülecek. Önümüzdeki hafta içi de kar yağışları olacak. Modellerde hafta sonu kar görünüyor ancak karla ilgili daha sağlıklı tahmini yarın ya da perşembe günü yapabiliriz. Önümüzdeki hafta kar ve soğuk hava dalgası gelse de şubat ayı ortalamanın üzerinde kalacak gibi görünüyor. Bir haftalık soğuk hava bize kışa geri döndük dedirtemez, aylık ortalamalara bakarak iklimdeki değişikliklere bakarız.

İstanbulda birçok bölgede çatılar uçtu
İstanbul'da birçok bölgede çatılar uçtu

AVRUPA KARA TESLİM

Son yılların en şiddetli kışını yaşayan Avrupa, tam anlamıyla beyaza büründü. Almanya’da hafta sonu hava sıcaklıkları birçok bölgede gündüz eksi 12, gece ise eksi 20’lere kadar düştü. Etkili olan tipi ve buzlanmadan dolayı tren seferleri iptal edildi, araçlar otoyollarda mahsur kaldı.

5 gün daha yaz hafta sonu kış 20 derece birden düşecek...

Antalya’da yazdan kalma havayı fırsat bilen turistler, güneşlenip denize girdi.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Hollanda’da kırmızı alarm verildi. Çok sayıda uçuş ve tren seferleri iptal edildi. Bazı bölgelerde 30 santimetreyi bulan kar ve aşırı soğukların tüm hafta devam edeceği belirtilirken tüm futbol maçları ertelendi.

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli İptal edildi
İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli! İptal edildi

 

SEYAHAT UYARISI

İngiltere’de polis, halkı seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Londra’da kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Soğuk hava Çekya’yı da vurdu. Başkent Prag’taki birçok tren seferi iptal edilirken araçlar yolda kaldı. (Murat TOSUN/BERLİN)

İstanbula kar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar geri geliyor! Meteoroloji tarih verdi
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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