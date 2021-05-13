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Bülent TATOĞULLARI - İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 13.05.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

5 gün boyunca mahsur kaldı, kurtarıldıktan sonra ilk isteği şaşkına çevirdi

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5 gün boyunca mahsur kaldı, kurtarıldıktan sonra ilk isteği şaşkına çevirdi

Antalya'da dere yatağında 5 gün mahsur kalan Mehmet Tığ (63), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Mehmet Tığ, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim" dedi. Kalabalığı gören Mehmet Tığ, kendisine yardım eden bir kişiden maske istedi.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Büklüdere yatağından öğle vakti ses geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağında mahsur kaldığını belirledi. Ekipler, dere yatağına sarkıttıkları merdivenle Mehmet Tığ'ın olduğu yere ulaştı. Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı. Ağaçla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi.

5 gün boyunca mahsur kaldı, kurtarıldıktan sonra ilk isteği şaşkına çevirdi

"DEREDEN SU DOLDURUP İÇEREK SUSUZLUĞUMU GİDERDİM"

Aparatlar yardımıyla kaşık sedyeye bağlayan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı. Mehmet Tığ, dere yatağına 5 gün önce düştüğünü belirterek, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim" dedi.

Kalabalığı gören Mehmet Tığ, kendisine yardım eden bir kişiden maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

5 gün boyunca mahsur kaldı, kurtarıldıktan sonra ilk isteği şaşkına çevirdi

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