5 Fransız okuluna 21.3 milyon lira ceza

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Bu liselere yönelik Rekabet Kurumu tarafından 10 Kasım 2022’de başlatılan soruşturma, 2024 Nisan’da tamamlamıştı. Okul ve öğretmen ücretlerinin birlikte belirlenmesine istinaden verilen cezalar Rekabet Kurulu’nun resmi sitesinde yayımlandı. Rekabet Kurumu liselerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaştı.

İŞTE O LİSELER VE KESİLEN CEZALAR

Tek fiyat uygulanması kapsamında, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’ne 3 milyon 339 bin 516 TL, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’ne 3 milyon 279 bin 720 TL, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi’ne 2 milyon 532 bin 943 TL, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi’ne 1 milyon 745 bin 532 TL, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’ne 1 milyon 897 bin 231 bin 86 TL idari para cezası verildi. Ayrıc abu liselerin Türk öğretmen ücretlerini de beraber belirlediği tespit edildi. Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’ne 2 milyon 226 bin 344 TL, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’ne 2 milyon 186 bin 480 TL, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi’ne 1 milyon 688 bin 628 TL, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi’ne 1 milyon 163 bin 688 TL, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’ne 1 milyon 264 bin 821 TL ceza verildi. Böylece 5 kuruma toplam 21 milyon 324 bin 903 TL para cezası kesildi.