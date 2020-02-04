5 farklı noktaya düşen çığ temizlendi!

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki 5 ayrı noktada çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve Karayolları 123. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ile iş makineleri sevk edildi.

Ekipler, 4 kamyon, greyder ve iş makineleriyle çığı temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Ağrı-Van kara yolunda, hazır bekleyen 2 ekip, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 3 metreye kadar düştüğü bölgede, trafik polisleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.