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5. dalgada gözaltı sayısı 34 oldu

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#CHP#Operasyon#Gözaltı
5. dalgada gözaltı sayısı 34 oldu
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 07:00

CHP’li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında 5’inci dalga operasyonda gözaltına alınanların sayısı 34’e çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca CHP’li belediyelere yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Önceki gün sabah saatlerinde gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Üç kişinin yurtdışında, üç kişinin de cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, dün sabah 4 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 34’e yükseldi. Gözaltına alınanların işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sürüyor.

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#CHP#Operasyon#Gözaltı

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