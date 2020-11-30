5 çocuk, uyuşturucuları satışa hazırlarken yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesinde A.Ç.'nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alması üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 150 gram bonzai, 20 gram esrar, 775 TL para ile uyuşturucuyu kağıdı saran 5 çocuğu suçüstü yakaladı. Polis ekipleri uyuşturuculara imha etmek üzere el koyarken, ev sahibi kadın ile 5 çocuğu gözaltına aldı. Olayla ilgili şüphelilerin sorguları sürüyor.