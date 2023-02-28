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5 çocuk annesi yaşlı kadından 74 gündür haber alınamıyor

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#Tokat#Arife Gökçe#Kayıp
5 çocuk annesi yaşlı kadından 74 gündür haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 12:10

Tokat'ta kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe'den 74 gündür haber alınamıyor. Yürütülen soruşturma dahilinde, yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan S. gözaltına alındı. Bir süre sonra serbest bırakılan şahıs, İstanbul'da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64) 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Kadının kaybolması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri kadavra ve iz takip köpekleriyle arama yaptı. Yaklaşık iki hafta süren çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı.

5 çocuk annesi yaşlı kadından 74 gündür haber alınamıyor

MESAJLA RAHATSIZ EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma dahilinde, yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan S. gözaltına alındı. Bir süre sonra serbest bırakılan şahıs, İstanbul'da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip teknik çalışmalarını sürdürüyor.

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5 çocuk annesi yaşlı kadından 74 gündür haber alınamıyor

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#Tokat#Arife Gökçe#Kayıp

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