5 çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı

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GAZİANTEP’te yaşayan ve 5 çocukları bulunan 10 yıllık evli Hasan (35)-Esra Maş (31) çifti, önceki gün yakınlarını ziyarete gitti. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan çift, otomobilde yaşları 2 ile 9 arasında değişen 5 çocuğunun yanında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Esra Maş'ın boşanmak istediğini söylediği Hasan Maş, yanındaki tabancayla eşine ateş açmaya başladı. Esra Maş, çocuklarının gözü önünde başına ve vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken, Hasan Maş ise kaçtı.

KAÇIŞI KISA SÜRDÜ

Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden kadının cansız bedenini morga kaldırdı. Kaçan Hasan Maş ise kısa bir süre sonra yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Esra Maş'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı baba Mustafa Demiraslan, torunlarının annesiz kaldığını belirtip kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.