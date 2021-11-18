5 çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi salladı...A Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi salladı...#Dünya Kupası
Nini Rumları çıldırttı Nefret mesajları yağdırdılarNini Rumları çıldırttı! Nefret mesajları yağdırdılar#Nihayet Elibol
Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamıSezai Karakoç’un benim için 7 anlamı#Sezai Karakoç
Alec Baldwin olayında kan donduran gelişme... Ve o isim konuştuAlec Baldwin olayında kan donduran gelişme... Ve o isim konuştu#Alec Baldwin
Meteoroloji duyurdu: İstanbul dahil 11 kent için uyarıMeteoroloji duyurdu: İstanbul dahil 11 kent için uyarı#Meteoroloji
Kılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret ettiKılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret etti?#Lütfü Türkkan
Dikkat: Sınırı aşan daha yüksek fatura ödeyecek Yeni yasa teklifi MeclisteDikkat: Sınırı aşan daha yüksek fatura ödeyecek! Yeni yasa teklifi Meclis'te#Elektrik Faturası
Gece yarısı tırmandı Altın fiyatlarında yeni rekorGece yarısı tırmandı! Altın fiyatlarında yeni rekor#Altın
Akdeniz çanağında lider Türkiye İtalya ve İspanyayı geride bıraktıkAkdeniz çanağında lider Türkiye! 'İtalya ve İspanya'yı geride bıraktık'#Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan
CHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştıCHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştı#CHP
Ebru Şallı’nın eşine hapis cezasıEbru Şallı’nın eşine hapis cezası!#Uğur Akkuş
AK Partiden muhalefetin seçim çağrısına yanıtAK Parti'den muhalefetin seçim çağrısına yanıt#AK Parti
Meksikada gizli mezar dehşeti Çeteler arası çatışma şüphesiMeksika'da gizli mezar dehşeti! Çeteler arası çatışma şüphesi#Meksika
HABERLERGündem Haberleri

5 çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı

#Kadın Cinayeti#Hasan Maş#Esra Maş
5 çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı

Hasan Maş, kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi Esra Maş’ı, 5 çocuğunun gözü önünde canice tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Hasan Maş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberin Devamı

GAZİANTEP’te yaşayan ve 5 çocukları bulunan 10 yıllık evli Hasan (35)-Esra Maş (31) çifti, önceki gün yakınlarını ziyarete gitti. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan çift, otomobilde yaşları 2 ile 9 arasında değişen 5 çocuğunun yanında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Esra Maş'ın boşanmak istediğini söylediği Hasan Maş, yanındaki tabancayla eşine ateş açmaya başladı. Esra Maş, çocuklarının gözü önünde başına ve vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken, Hasan Maş ise kaçtı.

KAÇIŞI KISA SÜRDÜ

Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden kadının cansız bedenini morga kaldırdı. Kaçan Hasan Maş ise kısa bir süre sonra yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Esra Maş'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı baba Mustafa Demiraslan, torunlarının annesiz kaldığını belirtip kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cinayeti#Hasan Maş#Esra Maş

BAKMADAN GEÇME!

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret