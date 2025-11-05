5 BÃ¼yÃ¼kelÃ§iden gÃ¼ven mektubu

×
5 Büyükelçiden güven mektubu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 05, 2025 07:00

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan; LÃ¼bnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerini kabul etti.

BeÅŸtepeâ€™deki kabulde LÃ¼bnan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Munir Anuti, Gana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Abdul Nasiruddin, Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Nasri Halil Salim Ebu CeyÅŸ, Gine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Abdulaye Fofana ve Japonya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Masami Tamura, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a gÃ¼ven mektuplarÄ±nÄ± sundu. BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ± ve aile fertlerini takdim eden bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler, ErdoÄŸan ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerle ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

ELÃ‡Ä°NÄ°N KIZI RESÄ°M Ã‡Ä°ZDÄ°

Mektup takdimi sÄ±rasÄ±nda LÃ¼bnan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Anutiâ€™nin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a Ã§izdiÄŸi resmi hediye etti.

