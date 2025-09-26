×
HABERLERGündem Haberleri

5 bin yıllık ticaretin izleri bulundu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 07:00

İZMİR’deki Bayraklı Eski Smyrna Höyüğü’nde 1948 yılında başlatılan arkeolojik kazılar ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında sürüyor.

Kazılar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem’in bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Bu yılki kazılarda 5 bin yıl öncesine tarihlenen gaga ağızlı testiler, omurgalı çanaklar ve çömlek gibi seramik eserler bulundu. Kullanılan eserler, uzman ekip tarafından restore edilmeye başlandı.

‘ERKEN TUNÇ DÖNEMİNE İŞARET EDİYOR’

Kazılarda seramik buluntular elde edildiğini belirten Prof. Dr. Erdem, “Bu buluntularla ilk kez MÖ 3 binlere tarihlenen hem mimari hem de seramik bulguları görmeye başladık. Bu seramik örnekleri bize erken tunç çağı dönemindeki ilişkilerini gösteriyor. Bulunan seramiklerden yerel gruplar olduğu gibi batı dünyasında da gruplar var, Adalar ve Yunanistan ile Troya ve Orta Anadolu’yla ilgili seramik gruplar da var. Erken Tunç döneminde, Bayraklı’nın ticari ilişkilerini anlamamıza katkı sağlıyor. Buluntular hem deniz ötesi hem de iç kesimlerle olan ticari ilişkileri gösteriyor” dedi.

